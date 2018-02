« Quand l’Occident fait la morale… » (Billet d’humeur)

Toute remarque moralisatrice d’un État occidental est forcément ridicule puisqu’aucun d’entre eux n’a jamais montré l’exemple et que les motifs de leurs politiques étrangères n’ont jamais été moraux.

Quand notre président canardé par les propagandes se déplace, il n’embarque pas, dans son avion soutiré au contribuable, des Socrate ou des Saint François d’Assise mais des hommes d’affaires, des chacals en costard qui se moquent bien de l’éthique pourvu qu’ils puissent tuer des gosses et se repaître de la viande des nations.

La remarque vaut particulièrement pour les États-Unis, pays sanguinaire par tempérament et qui, pour cette raison, investit chaque année des centaines de milliards dans la déchiquétation des peuples.

L’Occident et son fer de lance étasunien ne sont donc absolument pas crédibles quand ils font des reproches à des dirigeants – forcément souverainistes – qui ne leur plaisent pas. Ils oublient d’ailleurs toujours de regarder ce qui se passe ou s’est passé dans leur pré carré et de prendre une mesure précise des hectolitres de sang versés, toutes populations confondues, dans le but de garantir l’obésification massive des placements.

Nos bourgeoisies sont des monstres de voracité qui se promènent toutes dents dehors et l’écume aux lèvres et leurs laquais politiques proprets et bonimenteurs ne devraient avoir droit à la parole que pour exprimer le mea culpa de ceux qui les tiennent en laisse et jettent de la pâtée dans leurs gamelles.

A chaque fois que Macron ou Trump, pour ne citer que ces deux guignols à poignées de mains, font la leçon à Vladimir Poutine, Bachar El Assad ou Nicolás Maduro, le public devrait leur répondre par un immense éclat de rire qui, par la force du tremblement occasionné, ferait tomber et se briser le masque trompeur dont ils ont couvert l’abjection qui motive chacun de leurs gestes et chacune de leurs paroles.

Bruno Adrie

1er février 2018



In cauda venenum